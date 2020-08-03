Didier Drogba Fildişi Sahiller Futbol Federasyonu Başkan adayı oldu

Adaylığını resmiyete kavuşturmak için Abidjan'daki federasyon binasına giden Drogba'yı yüzlerce futbolsever karşıladı. Ancak ülke tarihinin en golcü futbolcusu olan Drogba, seçimlerde favori gösterilmiyor.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Drogba, başkanlık için FİFA'da asbaşkanlık görevini sürdüren İdris Diallo ile yarışacak.

2 kez Afrika'da Yılını Futbolcusu seçilen efsane forvet, futbolculuk kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 4 Premier Lig ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

