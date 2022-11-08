Didier Drogba Müslüman oldu mu? Didier Drogba kimdir? Eski Galatasaraylı futbolcudan Müslüman olduğu yönündeki iddialara yanıt!

Didier Drogba Müslüman olduğu yönündeki iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Eski futbolcunun sosyal medyada dua ederken çekilen görüntülerinin paylaşılması üzerine patlak veren iddialar çok konuşuldu. Didier Drogba Müslüman olduğu iddiaları üzerine yaptığı paylaşımda "Bu hikaye viral oldu" diyerek açıklama getirdi. Didier Drogba din değiştirmediğini vurguladı.

DİDİER DROGBA MÜSLÜMAN MI OLDU?

Birleşmiş Milletler tarafından 2007 yılında "İyi Niyet Elçisi" seçilen Drogba'nın dua ederken çekilen fotoğrafının Twitter başta olmak üzere sosyal medyada paylaşılmasının ardından "Drogba İslam'ı seçti", "Drogba Müslüman oldu" gibi yorumlar yapıldı.

Didier Drogba konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdsa şu ifadelere yer verdi:

"Bu hikaye viral oluyor. Ama ben din değiştirmedim. Bu sadece benim köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı duruşumdu. Bir birliktelik anı. Herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar"

DİDİER DROGBA KİMDİR?

Didier Drogba 11 Mart 1978 tarihinde Fildişi Sahilli'nin en büyük şehri olan Abican'da dünyaya geldi.

Didier Drogba'nın tam adı Didier Yves Drogba Tébily'dir.

Drogba, 2013-2014 sezonlarında Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da oynamıştır.

DİDİER DROGBA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

Dider Drogba'nın altyapı kariyeri:

1989-1991 Abbeville

1991-1993 Vannes

1993-1997 Levallois

1997-1998 Le Mans

Didier Drogba'nın profesyonel futbol kariyeri:

1998-2002 Le Mans

2002-2003 Guingamp

2003-2004 Marsilya

2004-2012 Chelsea

2012-2013 Shanghai Shenhua

2013-2014 Galatasaray

2014-2015 Chelsea

2015-2016 Montreal Impact

2017-2018 Phoenix Rising

Didier Drogba'nın milli takım kariyeri:

2002-2014 Fildişi Sahili Fildişi Sahili

