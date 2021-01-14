Didim 75 Gençlik’ten eğitime tablet desteği

Aydının Didim ilçesinde faaliyet gösteren Didim 75 Gençlik Derneği, uzaktan eğitime destek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 15 adet tablet desteğinde bulundu.

Didim 75 Gençlik Derneği üyelerinin katkılarıyla alınan tabletler, dernek başkanı İzzet Sirel ve dernek yönetim kurulu üyelerince Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ’a ziyaret edilerek teslim edildi.

Teslim töreninin ardından açıklama yapan Dernek Başkanı İzzet Sirel “Pandemi dönemi, uzaktan eğitim gördükleri için ihtiyacı olan kardeşlerimiz çocuklarımıza ulaştırmak için Milli eğitim müdürlüğüne 15 tablet bağışında bulunduk. İnşallah doğru yere gider ve ihtiyacı olanlar en güzel şekilde bundan faydalanır” dedi.

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ ise tablet desteği için dernek başkanı ve yönetimine teşekkür etti.



