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  4. Didim Belediyespor deplasmandan 3 puanla döndü

Didim Belediyespor deplasmandan 3 puanla döndü

AYDIN HABERLERİ  | 20.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

Aydın Süper Amatör Küme 1.

Didim Belediyespor deplasmandan 3 puanla döndü

Aydın Süper Amatör Küme 1. Grup’ta ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Davutlar Belediyespor’a konuk olan Didim Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı.
Aydın Süper Amatör küme 1. grupta ikinci devrenin ilk haftasında,Didim Belediyespor, Davutlar belediyespor’a konuk oldu. Davutlar stadında oynanan maçta deplasman ekibi Didim Belediyespor 35. dakikada Oğuz ve 44. dakikada Emin’in attığı gollerle ilk yarıyı 0-2 öne kapadı. Maçın ikinci yarısında da oyunun hakimiyetini sürdüren Didim, 80. dakikada Rafet’in attığı golle skoru 0-3 yaptı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Didim Belediyespor 3 puanı 3 golle alarak sezonun ikinci yarısına 3 puanla başladı.

Didim Belediyespor deplasmandan 3 puanla döndü

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