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Didim Devlet Hastanesi’nde HAP ‘masa başı tatbikatı’ gerçekleştirildi

AYDIN HABERLERİ  | 21.10.2020 10:50 | Son Güncelleme

Didim Devlet Hastanesi’nin afet ya da acil durumlara hazırlıklı olması amacıyla oluşturulan Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde her yıl yapılması planlanan masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.Hastane Sivil Savunma Birimi koordinatörlüğünde yapılan tatbikatta, HAP masa başı tatbikatlarında hastane personellerine afet ve acil durumlarında nasıl hareket edeceği, acil durum planlarının uygulanabilirliği, hastanenin tıbbi ve fiziksel kapasite ve yeteneklerini nasıl verimli kullanabilecekleri aktarıldı.

Didim Devlet Hastanesi’nde HAP ‘masa başı tatbikatı’ gerçekleştirildi

Didim Devlet Hastanesi’nin afet ya da acil durumlara hazırlıklı olması amacıyla oluşturulan Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde her yıl yapılması planlanan masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastane Sivil Savunma Birimi koordinatörlüğünde yapılan tatbikatta, HAP masa başı tatbikatlarında hastane personellerine afet ve acil durumlarında nasıl hareket edeceği, acil durum planlarının uygulanabilirliği, hastanenin tıbbi ve fiziksel kapasite ve yeteneklerini nasıl verimli kullanabilecekleri aktarıldı. HAP Komisyon Başkanı ve Hastane Başhekimi Op .Dr. Ethem Bilgiç ve üyelerinin iştirakiyle hastane toplantı salonunda gerçekleştirilen Masa başı tatbikatında senaryo gereği Ege Bölgesi’nde olan bir deprem ile ilgili senaryo gerçekleştirildi. Tatbikat sonrası Hastane Başhekimi Op. Dr. Ethem Bilgiç, "Hastanemizde veya bölgemizde olabilecek afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmamız büyük önem taşımaktadır. Bu tatbikat ile birlikte personelimizde HAP uygulamalarının önemini kavramışlardır. Emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederim" dedi.

Didim Devlet Hastanesi’nde HAP ‘masa başı tatbikatı’ gerçekleştirildi

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