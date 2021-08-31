Didim'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde sahil güvenlik ve emniyet ekiplerinin çalışmasıyla 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Akbük Körfezi açıklarında takibe aldığı teknedeki 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de karada 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Filistin, Afganistan, Suriye ve Mısır uyruklu düzensiz göçmenler işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülecek.



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