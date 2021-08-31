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Didim'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

31.08.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didim'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde sahil güvenlik ve emniyet ekiplerinin çalışmasıyla 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Akbük Körfezi açıklarında takibe aldığı teknedeki 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de karada 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Filistin, Afganistan, Suriye ve Mısır uyruklu düzensiz göçmenler işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülecek.

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