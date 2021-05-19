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Didim'de daha önce tedavi edilip denize bırakılan carettanın ölüsü kıyıya vurdu

19.05.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didim'de daha önce tedavi edilip denize bırakılan carettanın ölüsü kıyıya vurdu

Didim'de daha önce tedavi edilip denize bırakılan carettanın ölüsü kıyıya vurdu

Aydın’ın Didim ilçesinde, daha önce bir yüzgeci kopmuş olarak bulunan ve tedavi edildikten sonra denize salınan caretta caretta türü deniz kaplumbağasının ölüsü kıyıya vurdu.

Altınkum Sahili'nde ölü bir deniz kaplumbağası bulundu. Caretta caretta türündeki ölü deniz kaplumbağası, Kuşadası ilçesindeki Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine (EKODOSD) getirildi.

Yapılan incelemede, kaplumbağanın daha önce numaralandırıldığı belirlendi. İlgili numaradan kaplumbağanın daha önce balıkçı ağlarına takıldığı, bir yüzgecinin koptuğu ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) gördüğü tedavinin ardından doğaya bırakıldığı anlaşıldı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağanın yeniden balıkçı ağlarına takıldığını ve bu nedenle hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini söyledi.

DEKAMER'den gelen görevliler, kaplumbağanın cansız bedenini, incelemek üzere merkezlerine götürdü.

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