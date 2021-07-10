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Didim'de denize giren kişi boğuldu

10.07.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didim'de denize giren kişi boğuldu

Aydın'ın Didim ilçesinde denize giren bir kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Altınkum Sahili'nde denizde bir kişinin çırpındığı gören vatandaşlar adamı kıyıya çıkardı.

Adının Ali Balaban (67) olduğu öğrenilen kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü Didim Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balaban'ın yurt dışından tatil için ilçeye geldiği öğrenildi.

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