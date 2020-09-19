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Didim’de ’Gaziler Günü’ kutlandı

AYDIN HABERLERİ  | 19.09.2020 18:12 | Son Güncelleme

19 Eylül Gaziler Günü Didim’de törenle kutlandı.Didim Cumhuriyet Kent Meydanın’da düzenlenen törene Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim Muharip Gaziler Derneği Başkanı İlker Türkol, İlçe Protokolü, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve Gaziler katıldı.Cumhuriyet Kent Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ile program sona erdi.

19 Eylül Gaziler Günü Didim’de törenle kutlandı.
Didim Cumhuriyet Kent Meydanın’da düzenlenen törene Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim Muharip Gaziler Derneği Başkanı İlker Türkol, İlçe Protokolü, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve Gaziler katıldı.
Cumhuriyet Kent Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ile program sona erdi.

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