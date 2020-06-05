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Didim’de Jakaranda ağaçları çiçek açtı

AYDIN HABERLERİ  | 05.06.2020 09:50 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Şubat ayında, Didim Belediyesi tarafından Cumhuriyet caddesi ve Kurtuluş caddesine dikilen Jakaranda ağaçları çiçek açmaya başladı.Sağlıklı ve görsel olarak zengin bir kent oluşturmak adına yola çıkan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın 2,5 yıllık çalışmasının ardından kentin en işlek caddelerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi ve Kurtuluş Caddesine dikilen Jakaranda ağaçları, çiçek açmaya başladı.Kentin caddelerinde toprakla buluşan Jakaranda ağaçları, yaprakları, mor renkli salkım şeklindeki çiçekleri ve hoş kokusu ile güzel bir görüntü sergileyerek bölgeye görsel zenginlik katarken, Didimli vatandaşlar tarafından da beğeni ile karşılandı.Çiçek açan Jakaranda ağaçlarının, Didim Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığında üretimi gerçekleştirilerek peyzaj anlamında kentin her alanına yayılacak.Jakaranda ağaçlarının çiçek açmasıyla Didim’in görsel zenginlik kazandığını dile getiren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Didim’e yapmış olduğumuz büyük projelerimizden birisi de Jakaranda ağaçlarımızın dikimidir.

Geçtiğimiz Şubat ayında, Didim Belediyesi tarafından Cumhuriyet caddesi ve Kurtuluş caddesine dikilen Jakaranda ağaçları çiçek açmaya başladı.
Sağlıklı ve görsel olarak zengin bir kent oluşturmak adına yola çıkan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın 2,5 yıllık çalışmasının ardından kentin en işlek caddelerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi ve Kurtuluş Caddesine dikilen Jakaranda ağaçları, çiçek açmaya başladı.
Kentin caddelerinde toprakla buluşan Jakaranda ağaçları, yaprakları, mor renkli salkım şeklindeki çiçekleri ve hoş kokusu ile güzel bir görüntü sergileyerek bölgeye görsel zenginlik katarken, Didimli vatandaşlar tarafından da beğeni ile karşılandı.
Çiçek açan Jakaranda ağaçlarının, Didim Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığında üretimi gerçekleştirilerek peyzaj anlamında kentin her alanına yayılacak.
Jakaranda ağaçlarının çiçek açmasıyla Didim’in görsel zenginlik kazandığını dile getiren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Didim’e yapmış olduğumuz büyük projelerimizden birisi de Jakaranda ağaçlarımızın dikimidir. Daha önce yaptığımız araştırmalar neticesinde tropikal bir ağaç türü olan ve yetişme koşulu anlamında da ilçemizde yetişebilecek olan Jakaranda ağacında karar kılmıştık. Mor renkte çiçek açan bu ağaçlarımızın ilk dikimi geçtiğimiz Şubat ayında halkımızla birlikte gerçekleştirmiştik, şimdi ağaçlarımızın çiçek açtığını görüyoruz. Jakaranda ağaçlarımız Turizm kenti olan ilçemizin havasını değiştirdi”

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