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Didim’de parklarda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 28.08.2020 09:40 | Son Güncelleme

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Didim Belediyesi ekipleri tarafından mahallelerde düzenlenen çalışmalar kapsamında, vatandaşlar tarafından Didim Belediyesi Çağrı Merkezine gelen şikayetler hızla değerlendirilirken,arıza bildirimleri bulunan alanlarda bakım - onarımlar devam ediyor.

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Didim Belediyesi ekipleri tarafından mahallelerde düzenlenen çalışmalar kapsamında, vatandaşlar tarafından Didim Belediyesi Çağrı Merkezine gelen şikayetler hızla değerlendirilirken,
arıza bildirimleri bulunan alanlarda bakım - onarımlar devam ediyor. Bunların yanı sıra Efeler Mahallesinde, yeşil alanlarda çim kesimi ve temizlik çalışmaları yapılırken, Akbük yolu üzerinde tamburlu ot kesimi çalışmaları gerçekleşiyor.
Park Bahçeler Müdürlüğü’nün ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendiren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay; “Ekiplerimiz halkımızın ortak kullanım alanları olan parklarımızda bakım, onarım ve temizlik faaliyetlerini gerçekleştiriyor, vatandaşlarımızın daha ferah ortamlarda vakit geçirebilmeleri için çalışmalarımıza devam edecektir” dedi.

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