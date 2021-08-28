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Didim'de sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

28.08.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didim'de sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde denizde sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Didim açıklarında lastik botun sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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