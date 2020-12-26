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Didim’de trafik kazası: 1 ölü

AYDIN HABERLERİ  | 26.12.2020 12:17 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Didim’de trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile seyir halinde olan Alihan Otu (23) henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletin altında sürüklenen Otu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Otu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Otu yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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