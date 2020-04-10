YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim’de uyuşturucu etkisi bulunan hap ele geçirildi

Didim’de uyuşturucu etkisi bulunan hap ele geçirildi

AYDIN HABERLERİ  | 10.04.2020 09:10 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda reçeteye tabi uyuşturucu etkisi bulunan hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Didim’de uyuşturucu etkisi bulunan hap ele geçirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda reçeteye tabi uyuşturucu etkisi bulunan hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında A.A. ve İ.M. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan A.A. isimli şahıstan, tabanca ve bu tabancaya ait 15 adet fişek, 6.88 gram metamfetamin, 1.52 gram esrar maddesi, 44 adet yeşil-kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu etkisi bulunan hap ele geçirildi. Yakalanan diğer İ.M. isimli şahıstan ise, 6 adet yeşil-kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu etkisi bulunan hap ele geçirildi. Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesince uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranması bulunan İ.M. gözaltına alındı. Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen A.A. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Büyükşehir’den sosyal yardım seferberliği

Konya Büyükşehir’den sosyal yardım seferberliği

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Engelli vatandaşa 112 Acil Yardım Ekibi şefkati

Engelli vatandaşa 112 Acil Yardım Ekibi şefkati

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Aydın Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
05:09
Sabah
06:33
Öğle
13:15
İkindi
16:53
Akşam
19:47
Yatsı
21:06

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Lal Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aydın'da koronavirüs tedbirlerine aykırı taşımacılık yapan sürücüye para cezası

Aydın'da koronavirüs tedbirlerine aykırı taşımacılık yapan sürücüye para cezası

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

ADÜ’de Corona virüsün küresel ekonomiye etkileri konuşuldu

ADÜ’de Corona virüsün küresel ekonomiye etkileri konuşuldu

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.