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Didim’de uyuşturucu operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 21.10.2020 14:48 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışma başlatıldı.

Didim’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, B.S.I. ve U.G. isimli şahıslar 0.96 gram metamfetamin maddesi ile yakalanarak, şahıslara uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Ekipler tarafından devam eden çalışmalarda ve yapılan ikamet aramasında ise 15.95 gram metamfetamin, 18.38 gram esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak M.D. isimli şahıs yakalanarak Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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