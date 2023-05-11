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Didim’de yeni yapılan kavşağın peyzaj çalışmaları tamamlandı

11.05.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi iş birliği ile Pınar Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nın kesişimine yapılan kavşakta peyzaj çalışmaları tamamlandı.

İlçede trafik akışını rahatlatmak, araç sürücüleri ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi’nin iş birliğince Atatürk Bulvarı ve Pınar Caddesi’nin kesiştiği bölgeye yeni bir kavşak kazandırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan kavşağın etrafına yol ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirilmişti. Yapılan yaya geçitleri, kasisler ile bölge vatandaşlar ve sürücüler için daha güvenli bir hale getirilmişti.

Kentin ana hatlarından birisi olan Atatürk Bulvarı üzerine yapılan yeni kavşağın, modern, estetik bir görünüme kavuşması için bölgede yapılan peyzaj çalışmaları Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ekiplerince tamamlandı. Çalışmalar çerçevesinde, kavşak ve etrafındaki refüjlere otomatik sulama sistemleri döşenirken, bölge iklimine uygun leylandi, mimoza ağacı, şimşir, gazania, buz çiçeği ve bodrum papatyası dikildi. Yapılan ışıklandırma çalışmaları ile kavşak çağdaş ve modern bir hale getirildi.

Vatandaşlar ve sürücüler daha güvenli bir ilçede yaşamaları adına, kentin birçok noktasına önemli dokunuşlar yaptıklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Kentimizin en işlek noktalarından birisi olan Pınar Caddesi ve Atatürk Bulvarı kesişimine yayalarımızın ve araçların güvenliğini sağlamak amacı ile Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yeni bir kavşak çalışması gerçekleştirdik. Bununla birlikte kaldırım, yaya geçitleri, kasisler yaparak bölgeyi araç ve yayalar için daha güvenli bir hale getirdik. Kavşak bölgesinde çalışmalarımız son olarak yapmış olduğumuz peyzaj çalışmaları ile sona erdi” dedi.

İlçede hayata geçirilen yeni projelerde kent estetiğini her zaman ön planda tuttuklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Kavşak ve etrafında yapılan peyzaj çalışmalarımızla bölgeyi modern ve estetik bir görünüme kavuşturduk. Bölgenin iklimine uygun leylandi, mimoza ağacı, şimşir, gazania, buz çiçeği ve bodrum papatyalarının dikimini gerçekleştirerek görsel zenginlikler kazandırdık. Son olarak otomatik sulama sistemlerinin döşenmesi, yeşillendirme, aydınlatma çalışmaları ile kavşak ve etrafındaki tüm çalışmalarımızı tamamladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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