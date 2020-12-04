Didim’de yeşil alan çalışmaları sürüyor

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde temizlik ve bakım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Altınkum Yalı Caddesi’nde yüksek budama, Fethi Sekin Parkı, 470/1 Sokak Park ve Fenik Sitesi’ne ait yeşil alanlarda çim kesimi ve Aytepe Parkı’nda budama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bunların yanı sıra ekipler, belediyeye arıza bildirimi olarak gelen alanların bakım ve onarımları ile Akbük yolu sulama tesisatı bağlantı parçalarının yapımını sürdürüyor.

Didim’i park ve peyzaj çalışmaları ile yaşanılabilir modern bir kent yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz bir kentte yaşamaları için ekiplerimiz belirli bir program çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımız tüm mahallelerimizde devam edecektir” dedi.

