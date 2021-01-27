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Didim’de zeytin üreticilerine anlaşmalı fidan desteği sürdürüldü

27.01.2021 13:05 | Son Güncelleme:
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Didim’de zeytin üreticilerine anlaşmalı fidan desteği sürdürüldü

Aydının Didim ilçesinde Ziraat Odası öncülüğünde ilçedeki zeytin üreticilerin kaliteli ve ekonomik anlamda zeytin fidanı alımlarını bu yılda katkı sağladı.

Aydının Didim ilçesinde Ziraat Odası öncülüğünde ilçedeki zeytin üreticilerin kaliteli ve ekonomik anlamda zeytin fidanı alımlarını bu yılda katkı sağladı. Anlaşmalı firma tarafından getirtilen fidanlar üreticilere teslim edildi.
Didim Ziraat Odası, zeytin üreticilerine yönelik fidan desteğini bu yılda sürdürdü. Geçtiğimiz yıl anlaşmalı bir firma ile İlçedeki zeytin üreticilerine kaliteli ve ekonomik anlamda zeytin fidanı alımında kolaylık sağlayan oda yönetimi, bu yılda gelen taleplere göre belirlenen mahallelerde de zeytin fidanı dağıtımı sağladı.
Firma tarafından getirilen zeytin fidanları belirlenen mahallelere gelen talepleri doğrultusunda üreticiler fidanlarını ulaştırdı. Didim Ziraat Odası başkanı Hilmi Yıldırım geçen yıl yaptıkları uygulamayı bu yıl da sürdürdüklerini kaydederek, ilçedeki üreticilerinde bu durumdan memnun olmasından dolayı çalışmayı bu yılda devam ettirdiklerini kaydetti.

Didim’de zeytin üreticilerine anlaşmalı fidan desteği sürdürüldü

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