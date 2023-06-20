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Didimli çocuklar festivalde buluşacak

20.06.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan çocuklar, 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek çocuk şenliğinde buluşacak.

Didimli çocuklar festivalde buluşacak

Türkiye genelinde okulların yaz tatili dönemine girmesi ile birlikte milyonlarca öğrenci karnelerini aldı. Didim’de yaşayan binlerce çocuğa en güzel karne hediyesi Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’dan geldi. Başkan Atabay’ın talimatı ile Didim Belediyesi tarafından, çocuklara yönelik çocuk festivali organize edilecek. 21-22 Haziran tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek festival çerçevesinde, yayınevleri, atölyeler, gösteriler ve birbirinden eğlenceli sahne performansları gerçekleştirilecek.

Tüm çocukları festivale davet eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Sevgili çocuklar, tüm sene emeklerinizin karşılığı olarak en güzel karne hediyesi bizden. Festival çerçevesinde, birbirinden eğlenceli sahne performansları, atölyeler ve gösteriler sizleri bekliyor. 21-22 Haziran tarihlerinde Cumhuriyet Kent Meydanı’nda buluşalım" ifadelerini kullandı.


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