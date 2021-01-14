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Didimli Romanlar Toroğlu’nun sözlerine tepki gösterdi

14.01.2021 10:56 | Son Güncelleme:
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Didimli Romanlar Toroğlu’nun sözlerine tepki gösterdi

Gaziantep FK’nın eski teknik direktörü Marius Sumudica’nın sözlerine “Böyle çingenelik olur mu” ifadelerini kullanan spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu’nun sözlerine bir tepki de Didim Rumelili Romanlar Derneğinden geldi.

Gaziantep FK’nın eski teknik direktörü Marius Sumudica’nın sözlerine “Böyle çingenelik olur mu” ifadelerini kullanan spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu’nun sözlerine bir tepki de Didim Rumelili Romanlar Derneğinden geldi. Dernek Başkanı Şahin Doğu, Toroğlu’nu kınadıklarını ifade etti.
Didim Rumelili Romanlar Derneği binası önünde gerçekleşen basın açıklamasın Dernek Başkanı Şahin Doğu, Roman kökenli AK Partili belediye meclis üyesi Metin Çakır ile dernek üyeleri katıldı. Dernek Başkanı Doğu, yaptığı açıklamasa “Roman vatandaşlarımızı kötü gösteren aşağılayan ayrımcılık ve ırkçılık yapan spor yorumcusu Erman Toroğlu’nu kınıyoruz. AK Parti Roman Milletvekilimiz Sayın Cemal Bekle, CHP Roman Milletvekili Sayın Özcan Purçu ve yeni kurulan Roman Partisi Güzel Parti Genel Başkanı Sayın Hüseyin Akbulut konuyu yargıya taşımışlardır. Bizde STK’lar olarak konunun takipçisi olacağız.” İfadelerine yer verdi.
AKP’li Belediye Meclis Üyesi Metin Çakır, konuyla ilgili Türkiye genelinde tepkilerin olduğunu dile getirerek “Bizler genellikle mübadil göçmenleriyiz. Bu ülkede yaşıyoruz ve sonuna kadar bu ülkenin vatandaşıyız. Bu yapılan çirkin saldırı bizleri üzmüştür. Bir kez daha Erman Toroğlu’nu buradan kınıyoruz” dedi.

Didimli Romanlar Toroğlu’nun sözlerine tepki gösterdi

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