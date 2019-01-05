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Diego Armando Maradona mide kanaması geçirdi

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.01.2019 10:14 | Son Güncelleme

Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Armando Maradona'da, rutin sağlık testi için gittiği klinikte mide kanaması tespit edildi.

Diego Armando Maradona mide kanaması geçirdi

Arjantin basınında yer alan habere göre, 58 yaşındaki eski futbolcu Maradona, bu yıl da teknik direktörlüğünü yapacağı Meksika'nın Dorados de Sinaloa takımıyla sözleşme yenilemek için gerekli rutin sağlık testleri için gittiği Olivos Kliniğinde, mide kanaması tespit edilmesi üzerine müşahede altına alındı.

Midesinde yara olduğu belirlenen eski futbolcunun ciddi bir tehlikesi olmadığı açıklandı. Sabah saatlerinde, Maradona'nın, Dorados de Sinaloa takımını önümüzdeki sezon da çalıştıracağı açıklanmış ve Meksika Futbol Federasyonu tarafından istenen sağlık testlerinden geçmesi istenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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