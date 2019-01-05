Diego Armando Maradona mide kanaması geçirdi

Arjantin basınında yer alan habere göre, 58 yaşındaki eski futbolcu Maradona, bu yıl da teknik direktörlüğünü yapacağı Meksika'nın Dorados de Sinaloa takımıyla sözleşme yenilemek için gerekli rutin sağlık testleri için gittiği Olivos Kliniğinde, mide kanaması tespit edilmesi üzerine müşahede altına alındı.

Midesinde yara olduğu belirlenen eski futbolcunun ciddi bir tehlikesi olmadığı açıklandı. Sabah saatlerinde, Maradona'nın, Dorados de Sinaloa takımını önümüzdeki sezon da çalıştıracağı açıklanmış ve Meksika Futbol Federasyonu tarafından istenen sağlık testlerinden geçmesi istenmişti.

