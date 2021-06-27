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Diego Costa'dan Beşiktaş'a haber

27.06.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın radarındaki Diego Costa, geleceği hakkında acele etmeyeceğini söyledi ve kararını önümüzdeki haftalarda vereceğini açıkladı.

Diego Costa'dan Beşiktaş'a haber

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlamasının ardından Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'la yollarını ayıran siyah-beyazlı takım, kadrosuna yeni bir golcü kazandırmak için düğmeye basmıştı.

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'le yollarını ayıran Diego Costa ile de ilgilenen Beşiktaş yönetimi, 32 yaşındaki golcünün transferi için girişimlerde bulunuyordu.

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Diego Costa, Brezilya basınından UOL Esports'a konuşurken, transferi için acele etmeyeceğini ve gelen teklifleri iyi değerlendireceğini söyledi.

Diego Costa, "Önümüzdeki haftalarda hangi takıma gideceğimi size açıklayacağım" diye konuştu.

Brezilya asıllı İspanyol oyuncu geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 7 maçta 2 gol kaydetmişti.

(SPORX)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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