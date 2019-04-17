Dünyaca ünlü yıldız futbolcu için suç duyurusu

İspanyol basınına yansıyan haberlerde, Maliye tarafından yaklaşık 10 gün önce yapılan suç duyurusu sonrasında Madrid Ekonomik Suçlar Savcılığının soruşturma başlattığı ve Costa hakkında dava açılıp açılmayacağına karar vereceği bildirildi.
Söz konusu suçlamanın Diego Costa'nın İngiltere'nin Chelsea Kulübünden İspanya'nın Atletico Madrid Kulübüne transfer olduğu 2014 yılına ait olduğu ve toplamda 1 milyon 117 bin 272 avro vergi kaçırmakla suçlandığı belirtildi.
İspanya'da bu zamana kadar vergi kaçırdıkları gerekçesiyle hakkında dava açılan futbolculardan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Angel Di Maria, Javier Mascherano, Marcelo, Neymar, Fabio Coentrao, James Rodriguez, Luka Modric ve Alexis Sanchez, para cezaları almıştı.
Sinan Gümüş'ten bir özür daha
Beşiktaş'ta ayrılık! Geri dönmek istiyor
G.Saray'da VAR tepkileri sürüyor
Ve Alex açıkladı! Sportif direktörlük...
Yıldız isim açıkladı! 'Türkiye'ye gidebilirim'
Şok sakatlık! Antrenmanda dirseği kırıldı
Moses'a hırsızlık şoku
Ünlü teknik adam kovuldu
Burak geldi, dertler bitti
Abdülkadir'in hayali o takım
Dev maç öncesi olay! 54 kişi sınır dışı
17. Türkiye Spor Ödülleri'ne Başakşehir damgası
Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor!
Altay Adana'da geri döndü
Ümraniye play-off aşkına!
Trabzon'dan üyelik aidatı açıklaması
PSG şampiyonluğu yine erteledi
Okuyucu Yorumları 0 yorum