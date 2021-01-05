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Diego Costa kararını verdi! Galatasaray...

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.01.2021 17:10 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 5 Ocak itibarıyla açılan transfer sezonu için kulüpler çalışmalarına hız vermişken, son günlerde sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Diego Costa'dan haber geldi... İsmi Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu Türkiye ve Brezilya'dan gelen teklifleri kabul etmezken, gözünü Premier Lig'e dikti. İşte detaylar...

Diego Costa kararını verdi! Galatasaray...

Atletico Madrid'den Geçtiğimiz günlerde ayrılan Diego Costa'nın yeni takımı merak konusu oldu. Costa yeniden Premier Lig'de forma giymek istiyor.SkySports'un haberine göre, Brezilya asıllı İspanyol santrfor Türkiye ve Brezilya'dan gelen transfer tekliflerini kabul etmedi.İngiliz basını Wolverhampton'ın Costa ile ilgilendiğini yazarken tecrübeli golcü gelecek teklifleri beklemeye çekildi.

Daha önce Premier Lig'de Chelsea forması giyen Diego Costa, 120 maçta 59 kaydetti.Kişisel sebeplerden dolayı Atletico'dan ayrılan 32 yaşındaki Costa, ilk olarak Aralık 2006'da imza attığı İspanyol ekibinde 2010-2014 yıllarında forma giymiş ve 2018'de tekrar takıma dönmüştü.Madrid ekibinde 215 maça çıkan ve 83 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, birer lig, Kral Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.

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