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Diego Godin için Villarreal devrede

29.07.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Diego Godin için Villarreal'in de devreye girdiği belirtiliyor.

Diego Godin için Villarreal devrede

Beşiktaş yönetimi, Diego Godin için Cagliari Başkanı Tomaso Giulini ile İstanbul'da bir araya geldi.

Siyah-beyazlılar, Giulini'nin "Oyuncunun maaşının tamamını karşılayın" talebine, "Bizim 3.5 milyon Euro verme şansımız yok. 1.5 milyon Euro'sunu ödeyebiliriz. Ayrıca kendisine bonus ödemesi de yapabiliriz" yanıtını verdi.

Giulini ise düşünmek için süre istedi. Bu arada İtalyan basını, 35 yaşındaki stoper için Villarreal'in de devreye girdiğini ileri sürdü. Haberde, "İspanyol ekibi, Godin yarışında Türkleri geçmeye çalışıyor. Bu nedenle yakında Beşiktaş'tan revize bir teklif gelebilir" ifadeleri kullanıldı.

Mevcut kadroda Vida ve Welinton dışında, Necip Uysal Mehmet Topal, Souza ve Atiba gibi stoper özellikli oyunculara da sahip olan Kartal, stoper transferinde acele etmeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Diego Godin
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