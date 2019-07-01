Diego Godin resmen Inter'de

İtalyan basınında yer alan haberlerde, İspanya'nın Atletico Madrid takımında 9 sezon (2010-2019) forma giyen ve bonservisi elinde olan tecrübeli defans oyuncusunun İnter ile 3 yıllık sözleşmeye imza attığı, toplam 6,75 milyon Euro kazanacağı kaydedildi.
Atletico Madrid'e haziran başında veda eden Godin'in İnter'e transferi için, Uruguay'ın Amerika Kupası maçlarını tamamlaması beklendi. Uruguay'ın Amerika Kupası çeyrek finalinde Peru'ya penaltılarda elenmesinin ardından İtalyan ekibi, turnuvayı herhangi bir sakatlık yaşamadan tamamlayan Godin'i kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.
Yusuf Yazıcı'nın menajeri açıkladı
F.Bahçe'ye kötü haber
Ozan Kabak, resmen Schalke'de
Altınordu Yiğit Emre ile imzaladı
Feyyaz Uçar, Denizlispor’da
Miroslav Stoch geri döndü
Yusuf Yazıcı'nın keyfi yerinde
PSG Bursa’da yeni ‘Neymar’lar arıyor
Babel'den Galatasaray itirafı
Yıldız ismin menajeri F.Bahçe'yi açıkladı
G.Saray'dan bir transfer daha
Bayern Münih'ten Beşiktaş'a transfer
Beşiktaş'tan Avcı ve Boyd itirafı!
Selçuk Şahin'e sürpriz teklif
Adana Demir'e Suriyeli orta saha
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum