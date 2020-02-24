Diego Lugano derbiyi kılık değiştirerek taraftarlarla izledi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler 20 yıl 2 ay sonra sahasında Galatasaray'a kaybederken tribünde eski bir yıldız da vardı.
Diego Lugano, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kılık değiştirerek sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte izledi.
Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Diego Lugano, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için Ülker Stadyumu'ndaydı ancak takma sakal ve güneş gözlükleriyle tribüne çıkan Uruguaylı, kılık değiştirerek maçı kale arkasında Fenerbahçeli taraftarlarla beraber izledi.
Geçtiğimiz haftalarda Roma'nın efsanesi Daniele De Rossi de Roma - Lazio derbisini kılık değiştirerek taraftarlar arasında seyretmişti.
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