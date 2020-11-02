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Diego Perotti: Hayalimi gerçekleştirdim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.11.2020 23:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe forması altında ilk maçına çıkan Diego Perotti maçı değerlendirdi.

Diego Perotti: Hayalimi gerçekleştirdim

Fenerbahçe forması altında ilk maçına çıkan ve ilk golünü atan Diego Perotti, Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İlk maçında attığı ilk gol hakkında konuşan Perotti, "Her oyuncunun hayalidir takımdaki ilk maçında gol atmak. Ben de bu hayali gerçekleştirdim. Mutluyum. 2-1 galip geldik ama daha fazlasını bulabilirdik. İyi oynuyoruz. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonları değerlendiremedik. Her geçen gün daha iyi olacağız" dedi.

ÖZET | Antalyaspor - Fenerbahçe: 1-2ÖZET | Antalyaspor - Fenerbahçe: 1-2

Penaltı pozisyonu hakkında konuşan Perotti, "Pozisyon olduğunda atabileceğimi hissettm. Özgüvenle geldim. Takıma yeni gelen biriyim. Arkadaşlarım da penaltıyı atmam için kenara çekildiler. Teşekkür ediyorum. Bana bıraktılar. Bunu hissettiğim için özgüvenliydim" şeklinde konuştu.

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