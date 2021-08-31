Diego Rossi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Diego Rossi hangi mevkide oynuyor?

2,5 milyon avro bedelle Panerol’dan Los Angeles FC’ye transfer olan Diego Rossi, 1,70 boyunda kanat-forvet olarak görev alıyor. Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan Diego Rossi, kariyerinde çıktığı 172 maçta 72 gol, 33 asistle takımlarına katkı sağladı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon avro olarak açıklandı.

DİEGO ROSSİ KİMDİR?

5 Mart 1998'de Uruguay'ın Montevideo kentinde doğan Diego Rossi, ülkesinin ekiplerinden Penarol'un alt yapısında futbola başladı. 2016'da A takıma yükselen Diego Rossi, burada 2 yıl boyunca başarılı bir şekilde top koşturdu.

Ocak 2018'de ise 2,5 milyon avro karşılığında ABD Ligi ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer olan Diego Rossi, forvet-sol kanat mevkiinde oynuyor, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.



