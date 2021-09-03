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Diego Rossi: Transferimde Lugano çok önemli bir referans oldu

03.09.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, sarı-lacivertli kulübe imza atarak büyük bir adım attığını söyledi. Transfer sürecinde Fenerbahçe'nin eski futbolcusu vatandaşı Diego Lugano ile ortak tanıdığı aracılığıyla görüştüğünü aktaran Diego Rossi, "Fenerbahçe'nin teklifini duyunca çok mutlu oldum. Transferimde Lugano çok önemli bir referans oldu. Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Benim için çok iyi bir meydan okuma olacağını düşündüm" diye konuştu.

ABD'nin Los Angeles takımından satın alma opsiyonuyla 2021-2022 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edilen 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Sarı-lacivertli takıma katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Rossi, "Motivasyonum çok yüksek. Fenerbahçe çok büyük bir takım ve kaliteli oyunculara sahip. Burada kupalar kazanmak istiyorum. Fenerbahçe gibi bir takıma gelmek benim için büyük bir adım" ifadelerini kullandı.

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Transfer sürecinde Fenerbahçe'nin eski futbolcusu vatandaşı Diego Lugano ile ortak tanıdığı aracılığıyla görüştüğünü aktaran Diego Rossi, "Fenerbahçe'nin teklifini duyunca çok mutlu oldum. Transferimde Lugano çok önemli bir referans oldu. Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Benim için çok iyi bir meydan okuma olacağını düşündüm" diye konuştu.

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ABD'de forma giydiği süreçte önemli deneyimler kazandığını vurgulayan 23 yaşındaki forvet, "ABD'de çok iyi yıllar geçirdim ve iyi bir performans sergiledim. Kariyerimde adım adım gitmek istiyorum. Umarım Fenerbahçe'de çok fazla gol atarım. Önemli olan takımıma yardımcı olmak. Goller zaten gelecektir, umarım taraftarlarımızın beklentilerini karşılayarak onları mutlu ederim" değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: AA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Diego Rossi
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