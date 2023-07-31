Diego Simeone'den Çağlar Söyüncü'ye tam not

Yeni sezon öncesinde Leicester City'den ayrılarak, Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, yeni takımıyla ilk kez 11'de görev yaptığı maça Manchester City karşısında çıktı.

Milli futbolcunun formasını giydiği Atletico Madrid, mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrılırken, 90 dakika sahada kalan Çağlar, gösterdiği performansla dikkat çekti.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone de karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, milli futbolcunun performansını beğendiğini söyledi. Çağlar'ın hızlı ve güçlü bir savunma oyuncusu olduğuna dikkat çeken Arjantinli teknik adam, milli futbolcunun maçın en iyilerinden birisi olduğunu, yeni sezonda takımda rekabetin çok fazla olacağını ve Çağlar gibi futbolculara ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

