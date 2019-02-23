Diego Simeone, Juventus maçındaki hareketinden dolayı özür diledi

Diego Simeone, La Liga'nın 25. haftasında Villarreal'e karşı oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Arjantinli teknik adam, Juventus maçında tribünlere dönerek yaptığı tepki çeken hareketinden dolayı özür dileyerek, "Biliyorsunuz ki ben mazeret arayan biri değilim. Geçen günkü hareketten dolayı kırılanlardan ve Juventus'tan özür dilerim. Kötü bir ifade tarzıydı. Konuyu kapatmak için bunu hemen söylemek istedim" diye konuştu.
RONALDO YORUMU: BÖYLE ŞEYLER VAR
Diğer yandan, maç sonunda Juventuslu futbolcu Cristiano Ronaldo'nun gazetecilerin önünden geçerken, Şampiyonlar Ligi kupasını kastederek, "Bende 5 tane var. O çocukların (Atletico Madridli futbolcular) hiç yok" şeklindeki sözleriyle ilgili, bu tip şeylerin futbolun içinde olduğunu ifade etti.
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