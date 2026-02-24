Diego Simeonu için olay yaratan iddia: İtalyan devi ile anlaşma sağladı: Bir devir kapanıyor

Atlético Madrid’i 15 sezondur çalıştıran Diego Simeone hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Arjantinli teknik direktörün, yeni sezon öncesinde Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden biriyle gizli bir ön mutabakata vardığı öne sürüldü.

'INTER İLE ANLAŞTI' İDDİASI

İspanya merkezli El Chiringuito’nun haberine göre; Deneyimli teknik adam, gelecek sezon için Inter ile her konuda anlaşma sağladı. Atletico Madrid'den yıllık 40 milyon Euro kazanan Simeone'nin yeni maaşıyla ilgili herhangi bir bilgiye ise yer verilmedi. Taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Arjantinli teknik adamın 1997-1999 yılları arasında Inter forması giymişti. 2016’da yaptığı bir açıklamada "Bir gün Inter’e döneceğim çünkü orada oyuncu olarak harika anılar bıraktım ve oraya teknik direktör olarak geri dönme hedefim var." demişti.

KULÜP TARİHİNİN EN İYİSİ

2011 yılının Aralık ayında Atletico Madrid'in başına geçen Simeone, geride kalan 15 yılda Atletico Madrid'i dünyanın en elit kulüplerinden birine dönüştürdü.2014 ve 2021 yıllarında La Liga şampiyonluğuna ulaşan Madrid ekibi, 2 kez UEFA Avrupa Ligi, 2 kez UEFA Süper Kupa şampiyonluğu da elde etti. Atletico Madrid, 2 kez de Şampiyonlar Ligi finali oynadı.