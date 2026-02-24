SPOR

Galatasaray'dan Juventus'a masada da tarihi çalım! 5-2'lik maçın yıldızı Teun Koopmeiners Aslan oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u 5-2'lik tarihi bir skorla çimlere gömen Galatasaray, gözünü İtalyan devinin Hollandalı yıldızına dikti! Çizme'nin en saygın spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un son dakika olarak geçtiği habere göre; Sarı-Kırmızılılar, İstanbul'daki maçta Juventus'un ayakta kalan tek ismi olan ve iki gol kaydeden Teun Koopmeiners'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Teun Koopmeiners

Teun Koopmeiners

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda karşı karşıya gelen Galatasaray ile Juventus arasındaki rekabet, yeşil sahaların dışına taşarak transfer masasına sıçradı. İstanbul'da oynanan ve Sarı-Kırmızılıların 5-2'lik destansı galibiyetiyle sonuçlanan ilk maçın yankıları sürerken, İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

KOOPMEINERS AŞKI YENİDEN ALEVLENDİ!

Galatasaray dan Juventus a masada da tarihi çalım! 5-2 lik maçın yıldızı Teun Koopmeiners Aslan oluyor 1

İtalya'nın önde gelen spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde de listesinde bulunan Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners için defteri yeniden açtı.

27 yaşındaki yıldız oyuncunun, 5-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında Juventus adına sahneye çıkıp iki gol birden atması ve ortaya koyduğu etkili performans, Okan Buruk ve kurmaylarını bir kez daha mest etti. Galatasaray'ın, bu uluslararası vitrindeki üst düzey oyunun ardından yaz transfer döneminde oyuncunun işini bitirmek için harekete geçeceği belirtildi.

JUVENTUS BU KEZ KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Galatasaray dan Juventus a masada da tarihi çalım! 5-2 lik maçın yıldızı Teun Koopmeiners Aslan oluyor 2

Devre arası transfer döneminde Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden gelen teklifleri elinin tersiyle iterek Torino'da kalmayı seçen Koopmeiners için yaz aylarında senaryo değişebilir.

Haberin detaylarında, Juventus yönetiminin yaz transfer sezonunda Hollandalı yıldız için farklı bir yol haritası çizebileceği ve masaya gelecek uygun bonservis bedellerini değerlendirmeye kesinlikle açık olduğu vurgulandı.

İLGİNÇ İSTATİSTİK: BU SEZONKİ TÜM GOLLERİNİ GALATASARAY'A ATTI!

Galatasaray dan Juventus a masada da tarihi çalım! 5-2 lik maçın yıldızı Teun Koopmeiners Aslan oluyor 3

Teun Koopmeiners'ın bu sezonki gol istatistiği ise transferdeki en ilginç detaylardan birini oluşturuyor. Bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda tam 32 resmi maça çıkan tecrübeli orta saha, yalnızca 2 kez gol sevinci yaşayabildi. Hollandalı yıldız, o iki golü de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ağlarına göndererek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

