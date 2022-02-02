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Dieogo Perotti kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Dieogo Perotti yeni takımı belli oldu mu?

02.02.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig takımı Fenerbahçe'de de oynayan Diego Perotti transfer oldu. Orta saha mevkisinde oynayan yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir açıklamada bulunuldu. Çıkan haberlerin ardından Dieogo Perotti kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Dieogo Perotti yeni takımı belli oldu mu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte Diego Perotti'nin yeni takımı ve kulüpten yapılan açıklama...

Dieogo Perotti kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Dieogo Perotti yeni takımı belli oldu mu?

İtalya Serie A takımlarından biri Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen Diego Perotti için görüşme gerçekleştiriyordu. Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen Diego Perotti'ye ilişkin kulüpten açıklama yapıldı. Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti geçen yıl, ekim ayında Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı. Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncu yeniden merak konusu oldu. Peki Dieogo Perotti kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Dieogo Perotti yeni takımı belli oldu mu? Arjantinli futbolcu Dieogo Perotti'nin hayatı ile futbolculuk kariyerine ve kulüpten yapılan açıklamaya haberimizde yer verdik...

DİEGO PEROTTİ KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Diego Perotti 26 Temmuz 1988 yılında Arjantinde dünyaya geldi.

Diego Perotti, profesyonel futbol kariyerine 2006'da Deportivo Morón kulübünde başladı. Ardından sırasıyla Sevilla B, Sevilla, Boca Juniors, Genoa, Roma kulüplerinde oynayan fubolcu Diego Perotti, Roma forması giyerken 138 maçta 32 gol atıp geride kalan sezonda ise Serie A'da 21 maça çıkıp, 5 gol kaydetti.

Kariyerinde 6 sezon İspanya'nın Sevilla takımında oynayan 32 yaşındaki futbolcu, burada UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

DİEGO PEROTTİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

CD Meron (2006-2007)
Sevilla (2007-2014)
Boca Juniors (2014)
Genoa (2014-2016)
AS Roma (2016-2020)
Fenerbahçe (2020-2021)

DİEGO PEROTTİ'NİN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU MU?

Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen Diego Perotti, İtalya Serie A takımlarından Salernitana'ya transfer oldu.

Dieogo Perotti kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Dieogo Perotti kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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