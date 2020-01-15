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  4. ‘Dijital İzleme Formları ve Anlam Dünyası’ Sakarya’da konuşulacak

‘Dijital İzleme Formları ve Anlam Dünyası’ Sakarya’da konuşulacak

SAKARYA HABERLERİ  | 15.01.2020 17:11 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Dijital İzleme Formları ve Anlam Dünyası’ isimli söyleşi programı ile devam edecek.Bu kapsamda 16 Ocak Perşembe günü Alicanlar Konağı’nda gerçekleştirilecek etkinliğe Sinema Yazarı Enver Gülşen konuşmacı olarak katılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Dijital İzleme Formları ve Anlam Dünyası’ isimli söyleşi programı ile devam edecek.
Bu kapsamda 16 Ocak Perşembe günü Alicanlar Konağı’nda gerçekleştirilecek etkinliğe Sinema Yazarı Enver Gülşen konuşmacı olarak katılacak. Moderatörlüğünü Ahmed Faruk Arslan’ın üstleneceği söyleşi programı saat 18.00’da başlayacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Ocak ayında düzenlenecek söyleşiye tüm Sakaryalılar’ın davetli olduğunu söylediler.

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Merkez
Demet Eczanesi
Yenikent
Huzur Eczanesi
Merkez
Subaşı Eczanesi
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Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
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