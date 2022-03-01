YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT" Akbank Sanat'ta açıldı

"Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT" Akbank Sanat'ta açıldı

01.03.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT" Akbank Sanat'ta açıldı

İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat, "Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT" sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Küratörlüğünü Zeynep Arınç'ın üstlendiği sergide, sanat, teknoloji ve toplum üzerine odaklanan sanat eserleri yer alıyor.

NFT eserlere de yer verilen sergide, görsel sanatlar, ses sanatı, artırılmış gerçeklik ve sürükleyici ortamlar üzerine dijital teknolojiler kullanarak çalışan sanatçıların eserlerinin yanı sıra farklı tarzlar ve sanatsal araştırmalar da bir araya getiriliyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan küratör Arınç, Akbank Sanat'ta ilk kez NFT eserlerin sergilendiğine işaret ederek, "Aslında Akbank Sanat dijital sanatlara 2015 yılından beri yer veriyor. Özellikle pandemi başladıktan sonra dijital sanat konuşma serileri düzenledik. 9 sanatçının katıldığı bir seri oldu ve güzel tepkiler aldık. Bugünkü sergimiz de bu konuşmaların bir sonucu olarak ortaya çıktı." dedi.

Arınç, "Dijital Sanatta Şimdi" ana başlığıyla bundan sonra sergileri her sene düzenlenmek istediklerini ifade ederek, "Her sene dijital alanda en çok konuşulan sanat olaylarını konu edinmek istiyoruz. Bu sene de alternatif gerçeklikler ve NFT oldu. NFT'yi sanatçılarından koleksiyonerlerine ve takipçilerine kadar çeşitli alanlarda objektif bir şekilde ele almaya çalıştık. Sergide 15 NFT sanatçının eserlerine yer verdik." diye konuştu.

NFT eserlerin kürasyon danışmanlığını Doç. Dr. Selçuk Artut'un üstlendiği sergiye eşlik eden "NFT ve Blok-Zincir Üzerine Konuşmalar" başlıklı konuşma serisi, Akbank Sanat web sitesinde ve YouTube kanalında yayınlanacak.

Sergide eserleriyle aliottoman (Nura Aliosman), Alp Tuğan, Burak Beceren, Burak Şentürk, Can Büyükberber, Candaş Şişman, Dist Collective, Dolce Paganne, Ecem Dilan Köse, Elif Varol Ergen, Haydiroket, Juki, Kien, Kübra Su Yıldırım, Mekazoo (Derin Çiler), Mert Tugen, Osman Koç, Ozan Türkkan, Selçuk Artut, Selin Çınar, Tolga Tarhan, VAMK (Uçman Balaban), Yağmur Uyanık ve Yiğit Yerlikaya yer alıyor.

"Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler + NFT" sergisi, 7 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
GÜNCELLEME - Bursa'da otobüsün karıştığı kazada düşen çocuk öldüGÜNCELLEME - Bursa'da otobüsün karıştığı kazada düşen çocuk öldü
HSK, 2 savcıyı FETÖ nedeniyle meslekten ihraç ettiHSK, 2 savcıyı FETÖ nedeniyle meslekten ihraç etti

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Mart Çarşamba

İmsak
06:06
Sabah
07:30
Öğle
13:21
İkindi
16:29
Akşam
19:02
Yatsı
20:21
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gayrimenkul zengini çıktı! Kazancı olay oldu

Gayrimenkul zengini çıktı! Kazancı olay oldu

"Cinsel tercihlerini değiştiriyorlar"

"Cinsel tercihlerini değiştiriyorlar"

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Vizyon tarihe geri sayım başladı! Yeni kareler paylaşıldı

Vizyon tarihe geri sayım başladı! Yeni kareler paylaşıldı

OnlyFans modeli Zelenski’ye seslendi! “Moral için ücretsiz...”

OnlyFans modeli Zelenski’ye seslendi! “Moral için ücretsiz...”

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.