"Dijitalde Hayat Kolay" projesi kadınları dijital dünyaya hazırlıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Türkiye'ye değer projeler üretmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Telekom, "Dijitalde Hayat Kolay" projesinin yeni döneminde başta deprem bölgesindeki kadınlar olmak üzere kadınlara, dijital okuryazarlık ve pazarlama eğitimleri sunuyor. Şirket bu sayede kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif ve eşit yer almalarına katkıda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, şirket olarak, Türkiye'ye değer anlayışıyla teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştüren çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini kaydetti.

"Dijitalde Hayat Kolay" projesinin önceki dönemine ilişkin gerçekleştirilen sosyal etki raporuna göre, katılımcıların yüzde 90'ından fazlasının eğitimlerden memnuniyetini dile getirdiğini belirten Önal, şu ifadeleri kullandı:

"Fikirlerini girişime dönüştürerek hibe desteği alan kadın girişimcilerin yüzde 90'ının satışlarında artış gözlemlendi ve yüzde 60'ının yeni müşteriler kazandığı ölçümlendi. Bu olumlu tabloyu göz önünde bulundurarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde 'Dijitalde Hayat Kolay' projemizin yeni dönemini başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'de kadınların dijital okuryazarlık, dijital pazarlama, e-ticaret gibi alanlarda yetkinliklerini artırmalarını ve teknolojinin hayatı kolaylaştıran ve girişimlerini geliştirmelerine fırsat sunan olanakları yakından tanımalarını amaçlıyoruz."

Projenin yeni döneminde deprem bölgesinin kalkınmasına katkıda bulunmayı ön plana aldıklarını vurgulayan Önal, mentörlük ve hibe süreçlerinde bölgeden yapılacak başvuruları önceliklendirdiklerini bildirdi.

Önal, "Yıl sonuna kadar 15 bin kadına ulaşmayı hedeflediğimiz projemizde, çok değerli paydaşlarımız ve gönüllü eğitmenlerimizin desteği ve dijital teknolojilerin sunduğu imkanlarla bölge halkının ve Türkiye genelindeki kadınların ekonomik ve toplumsal hayata daha güçlü katılmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu vesileyle başarılarıyla hepimize ilham veren girişimci kadınların sayısının artmasını diliyor, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ÜLKELERİN KALKINMASI KADIN EMEĞİNİN EKONOMİYE YANSIMASI İLE MÜMKÜN"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da kadın girişimciliğini geliştirmek, daha donanımlı hale getirmek, girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesini sağlamak amacıyla çıkılan yolda, ülkelerin kalkınmasının kadın emeğinin ekonomiye yansıması ile mümkün olduğunu bildiklerini aktardı.

Kadının iş gücüne katılımının ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından bir gereklilik olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemize daha fazla kadın girişimci kazandırmak, kadınların iş hayatında daha fazla yer edinmelerini sağlamak üzere 81 ilde 7 bin üyesiyle faaliyet gösteren Türkiye'nin en yaygın ve büyük kadın girişimcilik teşkilatı olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nu kurduk. Hızla dijitalleşen çağda gelişen teknolojinin getirdiği yeniliklere kadınları teknolojik yetkinliklerini artırarak ve güçlendirerek hazırlamak, kadın-erkek eşitsizliğini azaltarak daha paylaşımcı bir ekonomik büyüme sağlamanın en önemli yollarından biridir. Dijitalde Hayat Kolay Projemizin yeni döneminin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlaması ise güne ve projeye ayrı bir değer katıyor."

