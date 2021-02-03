Dikkati ilaçsız geliştiriyor, beyni organize ediyor

Doğu’nun Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) onaylı tek koçu Ayşenur Badıllı Solak, son 10 yıldır çocukların okul başarısını engelleyen ‘dikkat eksikliği’, ‘hiperaktivite’, ‘öğrenme güçlüğü’ ve ’sınav kaygısı‘ gibi sorunlarını ilaçsız çözebiliyor.

Dikkat - Odaklanma ve koçluk hizmetlerinde 10 yılı tamamlayan Doğu’nun ve Erzurum’un ilk danışmanlık merkezi Berard, dünyadaki birçok dikkat geliştirme sistemlerini bünyesinde bulundurarak, bu tarz sorunlar yaşayan kişilere etkili ve kalıcı çözümler sunuyor.

Bölgenin MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) onaylı tek koçu olan Ayşenur Badıllı Solak, çocuklarda ekran bağımlılığı problemi, söz dinlememe, okul başarısızlığı, sınav kaygısı ve bir çok kişisel gelişim alanlarında kişilerin ihtiyaçlarını ‘ilaçsız’ karşılıyor.

Kalıcı Etki Sağlıyor

Avrupa ve Amerika’nın yaygın olarak kullandığı etkinlik ve güvenirliği bilimsel olarak kanıtlanmış programlardan biri olan Neurofeedback yöntemini de kullanan Ayşenur Badıllı Solak, bu sayede çok sayıda çocuk ve yetişkine katkı sağladı.

Dikkat egzersizlerinin beynin bir çeşit yeniden öğrenme yöntemi olduğunu söyleyen Berard Uzmanı Ayşenur Badıllı Solak, Neurofeedback ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylere gerçek zamanlı geribildirimler vererek, odaklanılmış ve sürdürülebilir dikkatin nasıl sağlandığını ve nasıl devam ettireceklerini öğrettiklerini belirtti.

İlaç Kullanmaya Gerek Yok

Uzman Solak, “Dikkat eksikliği olan öğrencilerde, ilk odaklanma sırasında gerekli olan, analiz-muhakeme yapma yeteneğini belirleyen beyin bölgeleri bozuk ve uyumsuz çalışmaktadır. İlgili beyin bölgeleri bozuk çalışan öğrenciler tercih etmediği faaliyete bir türlü başlayamaz, ödevin başına oturur ve kısa sürede bahanelerle kalkar, ödevlerini ve eşyalarını okulda unutur. Sorumluluklarını yerine getirme konusunda sıkıntılar vardır. Sınavlarda kendi bilgisini doğru yansıtamaz, yüksek not beklerken, düşük notlar gelir, hep bir dalgınlık ve hayal dünyasında gibi durum vardır, seslenildiğinde duymaz, bakmaz, görmez, umursamaz. Sabahları bir türlü vaktinde yetişemez, evde durmadan ‘haydi, haydi, haydi...’ söylemleri vardır. Ancak ilaç kullanmadan dikkat geliştirici nöro analizi ile bu durumun objektif tespiti mümkündür. Dikkat geliştirici egzersiz programı ile elde edilen etki kalıcıdır. Erzurum Berard Dikkat- Konsantrasyon ve Algı Merkezi’nde öğrencinin dikkat düzeyinin objektif analizi sağlanır. Öğrencinin yaş grubuna göre dikkat yeteneği ve sahip olduğu bilgi potansiyelini hangi düzeyde kullanabildiği objektif olarak ölçümlenir” diye konuştu.

Başarısı Kanıtlanmış Yöntem: Berard

Berard yönteminin de konsantrasyon, algı sorunu, odaklanamama, hayata karşı isteksizlik, stres gibi sorunlara karşı zihni organize ettiğini belirten Ayşenur Badıllı Solak, 3 yaş ve üzeri herkesin bu eğitimi alabileceğini belirtti.

