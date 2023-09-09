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  4. Dilan Çiçek Deniz iddialı pozlarıyla olay oldu! Yüzündeki değişim yine dikkat çekti

Dilan Çiçek Deniz iddialı pozlarıyla olay oldu! Yüzündeki değişim yine dikkat çekti

09.09.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Dilan Çiçek Deniz son olarak Mert Yazıcıoğlu ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde Venedik Film Festivali'ne katılan güzel oyuncu cesur tarzıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Ünlü isim bu defa süper mini elbisesiyle iddialı pozlar verdi. Deniz'in yüzündeki değişim yine olay oldu.

Özel hayatı ve estetik haberleriyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz son olarak Oğuzhan Koç ile anılmıştı. Hakkında çıkan aşk haberlerini jet hızıyla yalanlayan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etmişti.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ne katıldı. Ünlü isim cesur tarzıyla oldukça dikkat çekti. Siyah ışıltılı tülden bir elbise giyen Deniz'in iddialı tarzı takipçilerinden tam not almıştı.

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Dilan Çiçek Deniz şimdi de süper mini elbisesiyle verdiği pozlarla adından söz ettirmeyi başardı. Kırmızı tonlarında pullu mini bir elbise giyen Deniz çömelerek poz verdi. Güzel oyuncunun iddialı pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Ünlü ismin iddialı pozlarına beğeni yağarken, yüzündeki değişim yine dikkat çekti. Deniz'e sosyal medyada; 'Bunu yapan doktora net dava açarım', 'Yüzün köşeli duruyor', 'Estetikten sonra olmuyor' gibi yorumlar yapıldı.

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2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan ve ikinci olan Dilan Çiçek Deniz'in daha önce estetiksiz hali de olay olmuştu.

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