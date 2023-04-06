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  4. Dilan Çiçek Deniz ile aşkını ilan etmişti! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu'nu sildi

Dilan Çiçek Deniz ile aşkını ilan etmişti! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu'nu sildi

06.04.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu aralık ayında Mert Yazıcıoğlu ile olan 4 yıllık ilişkisini bitirmişti. Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başlayan Yazıcıoğlu'nun son hamlesi olay yarattı. Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından Saraçoğlu'nu takip etmeyi bıraktı.

Dilan Çiçek Deniz ile aşkını ilan etmişti! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu'nu sildi

2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu geçtiğimiz aralık ayında 4 yıllık ilişkilerini noktalamıştı ve evlerini ayırmışlardı.

Yazıcıoğlu ayrılıktan kısa bir süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Yazıcıoğlu'nun son hamlesi ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

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AFRA'YI SİLDİ

Önceki akşam sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile bir mekan çıkışı görüntülenen ve mutluluğu gözlerden kaçmayan Mert Yazıcıoğlu, 4 yıl aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu'nu sosyal medya hesabı Instagram'dan takipten çıkardı.

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Saraçoğlu ise Mert Yazıcıoğlu'nu takip etmeye hala devam ediyor.

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