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Dilan Çiçek Deniz’in İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson’dan aşk pozu

25.11.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz yaz iş insanı Alihan Aloğlu'ndan ayrılmış, kısa süre sonra İzlandalı reklam yönetmen Thor Saevarsson ile aşk yaşamaya başlamıştı. İzlandalı yönetmenin, genç oyuncuyla olan fotoğrafı binlerce beğeni topladı.

Dilan Çiçek Deniz’in İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson’dan aşk pozu

Son olarak Show Tv ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisiyle ekranlarda boy gösteren Dilan Çiçek Deniz, aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

BİRLİKTE YAŞIYORLAR

Dilan Çiçek Deniz, kendisinden 11 yaş büyük İzlandalı reklam filmi yönetmeni Thor Saevarsson ile geçtiğimiz yazdan beri aşk yaşıyor. İşleri nedeniyle İzlanda-Türkiye arasında mekik dokuyan Thor Saevarsson, geçtiğimiz haftalarda genç oyuncunun evine yerleşmişti.

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Thor Saevarsson kendi Instagram hesabından, “Bükreş’te randevu gecesi” notuyla, Dİlan Çiçek Deniz’le olan bir fotoğrafını paylaştı. Genç oyuncu, o fotoğrafı kendi hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi. Takipçileri, bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

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Dilan Çiçek Deniz
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