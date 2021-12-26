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Dilan Çiçek Deniz İzlanda'da! Kayınpederiyle poz verdi

26.12.2021 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile evlilik hazırlıkları yapan Dilan Çiçek Deniz, yeni yıla sevgilisinin memleketinde girecek. Önceki gün İzlanda'ya giden ve Saevarsson'ın ailesiyle tanışan Çiçek kayınpederiyle poz verdi.

Dilan Çiçek Deniz İzlanda'da! Kayınpederiyle poz verdi

Bir süredir İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile aşk yaşayan Dilan Deniz Çiçek 10 gün önce köprünün ortasında evlilik teklifi almıştı. Deniz teklife "Evet" dedikten sonra sevgilisinin memleketinin yolunu tuttu.

Dilan Çiçek Deniz, Saevarsson'ın ailesiyle tanıştı. Thor Saevarsson'ın babasıyla birlikte objektif karşısına geçen oyuncu, gönderisine, "Hanımlar, beyler; kayınpeder" notunu düştü.

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Deniz'in paylaşımını görenler "Ne kadar çılgın", "Ezber bozan bir tanışma", "İlk buluşmada bu poz mu?" yorumları yaptı.

SEVGİLİSİ YEMEKLER HAZIRLADI

Keyfi yerinde olan 26 yaşındaki güzel, sevgilisinin kardeşiyle pozunu da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

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Ardından mutfağa giren Dilan Çiçek Deniz, yönetmen sevgilisinin fotoğrafını, "Saatlerdir yemek yapıyor iki gözümün çiçeği" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz
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