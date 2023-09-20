Dilan Çiçek Deniz metroda poz verdi! Yorum yağdı...

Son dönemde yüzündeki değişimle dikkat çeken ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Mert Yazıcıoğlu ile sürpriz bir şekilde ilişkiye başlayan ve sessiz sedasız ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in adı son olarak Oğuzhan Koç ile anılmıştı.

İddiaları jet hızıyla yalanlayan ünlü isim "Sadece 15 dakika kaldığım mekânda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile farketmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber, magazin haberciliği değil, kişilik haklarına tacizdir..." demişti.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün metroda poz verdi ve sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri Deniz'i İstanbul metrosunda sandı. Kısa süre sonra durum anlaşıldı.

Yer bildirimini Londra olarak işaretleyen oyuncu, şehri böyle daha kolay gezdiğini söyledi. Deniz'in paylaştığı poza kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları Deniz'in metro paylaşımına "Çok güzelsin", "Bir peri masalı gibisin", "Bu güzellik ne" ve "Bu güzellik halis mi" gibi yorumlarda bulundu.





