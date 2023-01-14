Dilan Çiçek Deniz sırt dekolteli pozuyla büyüledi! Ünlü isimler beğeni yağdırdı

Siyah straplez bir elbise tercih eden Dilan Çiçek Deniz'e Hafsanur Sancaktutan, Melisa Döngel, İlayda Alişan ve Birce Akalay gibi pek çok ünlü isimden beğeni geldi.

Takipçileri Dilan Çiçek Deniz'e ''Özene bözene yaratılmış'' ve ''Hep daha cesur'' gibi yorumlar yaptı.

2015 yılında rol aldığı Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle oyunculuğa adım atan Dilan Çiçek Deniz, Bodrum Masalı ve Çukur dizileriyle kariyerinde büyük sıçrayış yaşadı.

Televizyonda en son Kusursuz Kiracı dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz'in yeni projeleri hayranları tarafından merak ediliyor.

Sosyal medyada da epey aktif olan güzel oyuncunun 5 milyondan fazla takipçisi mevcut.



