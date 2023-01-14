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  4. Dilan Çiçek Deniz sırt dekolteli pozuyla büyüledi! Ünlü isimler beğeni yağdırdı

Dilan Çiçek Deniz sırt dekolteli pozuyla büyüledi! Ünlü isimler beğeni yağdırdı

14.01.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Deniz ile rol aldığı Kal dizisinden sonra Aniden filmiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sırt dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi. Dilan Çiçek Deniz'in iddialı paylaşımına övgü dolu yorumlar yapıldı.

Dilan Çiçek Deniz sırt dekolteli pozuyla büyüledi! Ünlü isimler beğeni yağdırdı

Siyah straplez bir elbise tercih eden Dilan Çiçek Deniz'e Hafsanur Sancaktutan, Melisa Döngel, İlayda Alişan ve Birce Akalay gibi pek çok ünlü isimden beğeni geldi.

Dilan Çiçek Deniz sırt dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi! 'Hep daha cesur!'

Takipçileri Dilan Çiçek Deniz'e ''Özene bözene yaratılmış'' ve ''Hep daha cesur'' gibi yorumlar yaptı.

2015 yılında rol aldığı Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle oyunculuğa adım atan Dilan Çiçek Deniz, Bodrum Masalı ve Çukur dizileriyle kariyerinde büyük sıçrayış yaşadı.

Dilan Çiçek Deniz sırt dekolteli pozuyla büyüledi! Ünlü isimler beğeni yağdırdı

Televizyonda en son Kusursuz Kiracı dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz'in yeni projeleri hayranları tarafından merak ediliyor.

Dilan Çiçek Deniz sırt dekolteli pozuyla büyüledi! Ünlü isimler beğeni yağdırdı

Sosyal medyada da epey aktif olan güzel oyuncunun 5 milyondan fazla takipçisi mevcut.

Dilan Çiçek Deniz sırt dekolteli pozuyla büyüledi! Ünlü isimler beğeni yağdırdı

Dilan Çiçek Deniz sırt dekolteli pozuyla büyüledi! Ünlü isimler beğeni yağdırdı


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