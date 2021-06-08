Dilan Çiçek Deniz tatil sezonunu açtı! Bikinili pozlarını paylaştı

Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz sezonlarda rol aldığı Çukur dizisinin final bölümünde hayranlarına sürpriz yaptı. Final sahnesinde Sena karakteriyle uzun bir aradan sonra yeniden Çukur'da rol alan Deniz, çekimlerin ardından tatile çıktı.
Bir arkadaşıyla birlikte Marmaris Bozburun'da tatil yapan 26 yaşındaki Deniz, bikinili pozlarını Instagram'dan paylaştı.
Güzel oyuncu fit haliyle dikkat çekti.
Instagram'da 4,3 milyon takipçisi olan Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımına kısa sürede 200 bine yakın beğeni geldi.
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