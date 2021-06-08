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  4. Dilan Çiçek Deniz tatil sezonunu açtı! Bikinili pozlarını paylaştı

Dilan Çiçek Deniz tatil sezonunu açtı! Bikinili pozlarını paylaştı

08.06.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Alev Alev dizisinde başrol oynayan Dilan Çiçek Deniz, dizinin final yapmasının ardından tatil sezonunu açtı. Bozburun'da tatil yapan güzel oyuncu, bikinisiyle verdiği pozları Instagram'dan paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz tatil sezonunu açtı! Bikinili pozlarını paylaştı

Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz sezonlarda rol aldığı Çukur dizisinin final bölümünde hayranlarına sürpriz yaptı. Final sahnesinde Sena karakteriyle uzun bir aradan sonra yeniden Çukur'da rol alan Deniz, çekimlerin ardından tatile çıktı.
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Bir arkadaşıyla birlikte Marmaris Bozburun'da tatil yapan 26 yaşındaki Deniz, bikinili pozlarını Instagram'dan paylaştı.
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Güzel oyuncu fit haliyle dikkat çekti.

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Instagram'da 4,3 milyon takipçisi olan Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımına kısa sürede 200 bine yakın beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Alev Alev dizisi Dilan Çiçek Deniz
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