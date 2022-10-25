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Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz, Netflix filmi Kal'da buluştu! Kal filminden ilk fragman yayınlandı

25.10.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'in yer aldığı, Netflix'in yeni Türk filmi 'Kal'ın fragmanı yayınlandı. Kız arkadaşı tarafından aniden terk edilen Semih'in ilginç hikayesini anlatan 'Kal' filmi 11 Kasım'da Netflix'te seyirciyle buluşacak.

Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz, Netflix filmi Kal'da buluştu! Kal filminden ilk fragman yayınlandı

Netflix'in yerli yapımlarına Kal isimli film de eklendi. Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Ceyda Düvenci, Berrak Tüzünataç, Şükran Ovalı, Ersin Arıcı ve Dolunay Soysert'i buluşturan Kal'dan ilk görüntüler de geldi.

Daha önce Blu TV'de yayınlanan Yarım Kalan Aşklar dizisinde başrolü paylaşan Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz, bu defa Kal filmi için biraraya geldi.

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"BİRAZ GARİP HİKAYE"

Senaristliğini Sami Berat Marçali’nin yaptığı, aşk ve ayrılık hakkında ‘biraz garip hikaye’ olarak lanse edilen film kız arkadaşı tarafından aniden terk edilen Semih’in hayatına devam etmek için umutsuzca çabalarken geçmişle yüzleşmesini anlatıyor.

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Netflix Burak Deniz Dilan Çiçek Deniz Ceyda Düvenci

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