Dilan Çıtak nişanlandı! İbrahim Tatlıses'in elini öpmek isteyen damadına verdiği tepki şaşırttı

Uzun yıllardır bir dargın bir barışık olan Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter çifti, bu akşam düzenlenen bir törenle nişanlandı. Hayatlarını birleştirme kararı alan ünlü çiftin nişan yüzüklerini Dilan Çıtak Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses taktı.

DAMADINI GERİ ÇEVİRDİ

İbrahim Tatlıses'in kurdeleyi kestikten sonra kızı Dilan Çıtak Deniz'e elini öptürürken damadı nazikçe geri çevirmesi dikkatlerden kaçmadı.

O anlar sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili yorumda bulundu.



