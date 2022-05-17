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Dilan Çıtak nişanlandı! İbrahim Tatlıses'in elini öpmek isteyen damadına verdiği tepki şaşırttı

17.05.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, bu akşam düzenlenen bir törenle 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Levent Dörter'le nişanlandı. Hayatlarını birleştirme kararı alan ünlü çiftin nişan yüzüklerini takan İbrahim Tatlıses'in elini öpmek isteyen Levent Dörter'e verdiği tepki dikkat çekti. Nişandan görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine ise o anlar gündem oldu.

Uzun yıllardır bir dargın bir barışık olan Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter çifti, bu akşam düzenlenen bir törenle nişanlandı. Hayatlarını birleştirme kararı alan ünlü çiftin nişan yüzüklerini Dilan Çıtak Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses taktı.

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DAMADINI GERİ ÇEVİRDİ

İbrahim Tatlıses'in kurdeleyi kestikten sonra kızı Dilan Çıtak Deniz'e elini öptürürken damadı nazikçe geri çevirmesi dikkatlerden kaçmadı.

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O anlar sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili yorumda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
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