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Dilan Çıtak yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatmıştı! İbrahim Tatlıses'ten yanıt gecikmedi! 'Evimi bastı, bana kumanda fırlattı'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.08.2024 11:22
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İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan dünyaya gelen şarkıcı kızı Dilan Çıtak ile arasında sular durulmuyor. Daha önce babasından şiddet gördüğünü ima eden bir paylaşımda bulunan Çıtak bu defa anlattıklarıyla gündeme geldi. Dilan Çıtak, babasının evlat ayrımcısı olduğunu ve kendisine mobbing uyguladığı iddia etmesi üzerine Tatlıses'ten yanıt gecikmedi.

MYNET-İbrahim Tatlıses, 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak'ı tam 23 yıl sonra kabul etmişti. O dönemden beri ara sıra sorunlar yaşayan baba kız yine gerildi.

'HERKES BEDEL ÖDEYECEK'

Dilan Çıtak önceki gün bir televizyon programına telefonla bağlanarak gözyaşları içinde babası ile yaşadığı sorunları anlattı. Çıtak; 'Bugüne kadar konuşursam ortalık çok karışır diye, sanatçı kimliğime zarar gelir diye konuşmadım. Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Tatlıses soyadını aldıktan sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok. Çok büyük markaların masasından kaldırıldım. Sırf insanlar Tatlıses ile çalışmak istemedikleri için. Şu an için maddi bir talebim yok. Ama bir bedel ödedim, tabii ki mirasçıyım.' dedi.

dilan çıtakk

DERYA TUNA İTİRAFI ŞOKE ETTİ

Babasının evlat ayırdığını ve kendisine mobbing uyguladığını da dile getiren Dilan Çıtak 'Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. O şahıs yüzünden dışlandım ve evden kovuldum.' açıklamasıyla da herkesi şaşırttı.

Dilan Çıtak kapak

İBRAHİM TATLISES İSYAN ETTİ

Bu açıklamalar ardından Gazeteci Bilal Özcan'a konuşan İbrahim Tatlıses kızının iddiaları için şunları söyledi:

"Ben ömrü hayatımda bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim çünkü benim hiç bir çocuğum böyle bir yalan söylemez. Bodrum'da otursun diye verdiğim evi 6 milyon liraya sattı ve bunları benim iznim ve bilgim olmadan yaptı. Ben sana verdim sen ise sattın.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses güzelliğiyle büyüledi

Bana kira vereceksin' dedim, evimi bastın, bana televizyon kumandasını fırlattın. Benim eski halim olsaydı bana bunları yapabilir miydin? Bu iddialar yalandır. Ben hastaneye yattığım zaman Urfa'daki çocuklarım aradı. Hepsi başıma toplandı ama Dilan yoktu."

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
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