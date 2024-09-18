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  4. Dilan Polat bildiğiniz gibi... Bu sefer altın tozu yok |Kahvesini eline alıp anlattı: Cezaevindeki kahve çok farklıydı

Dilan Polat bildiğiniz gibi... Bu sefer altın tozu yok |Kahvesini eline alıp anlattı: Cezaevindeki kahve çok farklıydı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.09.2024 11:01
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Fenomen Dilan Polat sosyal medyada dönmeyeceğim sözünü hemen unuttu. Her anını yine paylaşmaya başlayan Dilan Polat eline kahvesini aldı ve başladı anlatmaya... "Cezaevindeki kahve çok farklıydı" diyen fenomen belli ki her gün adından söz ettirecek.

Dilan Polat bildiğiniz gibi... Bu sefer altın tozu yok |Kahvesini eline alıp anlattı: Cezaevindeki kahve çok farklıydı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat altın tozlu kahvesi, lüks yaşamı ve otomobilleriyle adından söz ettirirken hayatı bir anda değişmişti. 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle yargılanan Dilan Polat ve ailesi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Sosyal medyayı eskisi kadar sık kullanmayacağını söyleyen Polat yeminini bozdu. Her anını yeniden paylaşmaya başlayan fenomen durmadı.

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Peş peşe paylaşımlar yapan Dilan Polat altın tozlu olmasa da kahvesini eline aldı ve başladı anlatmaya...

“Cezaevindeki kahve çok farklıydı ya" diyen fenomen şunları söyledi:

"Türk Kahvesi yoktu. Çok da önemli değildi de... Bir tık ufaktan alışmaya başlayınca arıyorsun. Bardağın içine toz döküyorsun, üstüne su döküyorsun, karıştırıyorsun kahve oluyor."

Dilan Polat hiçbir şey yiyemediğini de söyleyerek "Elim titriyor bir tane ilaç var onu bırakmaya çalışıyorum 8 tane ilaç kullanıyorum" dedi.

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Dilan Polat
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